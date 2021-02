PSG : Mbappé pas au niveau de Messi ou Ronaldo pour Kombouaré

"Quand il aura un Ballon d'Or, trois ou quatre, on pourra discuter"

Antoine Kombouaré, à l'instar de Ludovic Giuly, ne pense pas qu'il est nécessaire de comparer actuellement Kylian Mbappé à Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Même si le coach du FC Nantes a été impressionné par la performance du natif de Bondy sur la pelouse du FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir (victoire 1-4 du PSG, avec un triplé du numéro 7). Logiquement, la prestation de Mbappé, au-delà de ses trois buts, a suscité un enthousiasme important en général. Pour autant, Kombouaré a livré son sentiment, plus nuancé.“Cela fait un petit moment que ces jeunes joueurs comme Mbappé ou Haaland performent. Prendre la place de Messi ou Cristiano Ronaldo? Si vous regardez leurs performances, ils sont toujours là. J’en entendais certains se demander si Mbappé est à cette table-là. Non, Mbappé est un joueur exceptionnel, fantastique mais il est jeune., a expliqué le coach du FC Nantes, avant la réception de l'Olympique de Marseille, samedi en Ligue 1 (17 heures).De façon plus générale, le technicien français a estimé que le PSG devait se méfier pour le match retour de ce huitième de finale face au Barça, prévu le 10 mars prochain au Parc des Princes. “Il faut faire attention: avec les médias quand ce n’est pas bon, c’est très mauvais et quand c’est bon, on dit que c’est exceptionnel.Ce qui compte, c’est de se qualifier. Ils ont appris de leurs erreurs j’espère", a glissé l'ancien joueur et coach du club de la capitale.