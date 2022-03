Après une prestation fantastique et un but victorieux à l'aller (1-0), Kylian Mbappé a encore été le maillon fort du Paris Saint-Germain à Bernabeu, mercredi soir, pour la seconde manche contre le Real Madrid. Le champion du monde a trouvé le chemin des filets et laissé planer une menace constante sur la défense madrilène, mais sa copie XXL n'a pas suffi. Paris, qui s'est écroulé dans une dernière demi-heure surréaliste, est sorti par la petite porte.

Kylian Mbappé : "Rester soudés et déterminés jusqu'au dernier match"

Dans un message posté sur Instagram, Kylian Mbappé n'a pas caché sa déception, mais il a aussi appelé ses coéquipiers à se replonger rapidement sur les prochaines échéances en Ligue 1, avec un 10e titre historique à aller chercher pour le PSG. " La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement", a conclu l'international français.