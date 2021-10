PSG : Mbappé et Messi associés contre Leipzig

Pour la réception de Leipzig ce mardi en Ligue des champions au Parc des Princes (coup d'envoi à 21h), le PSG disposera d'un duo d'attaque que les clubs du monde entier lui envie. Kylian Mbappé fera office d'attaquant de pointe, soutenu par le sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Privé de Mauro Icardi, affecté par ses problèmes de couple avec Wanda Nara alors qu'il faisait partie du groupe convoqué pour ce match de Coupe d'Europe, Mauricio Pochettino a également titularisé Julian Draxler pour épauler ses deux joyaux aux avants-postes.







Le reste de la composition de l'équipe parisienne était attendu avec entre autres les retours du capitaine Marquinhos en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe et celui d'Achraf Hakimi dans le couloir droit. Celui de Keylor Navas dans la cage du PSG était moins attendu mais le gardien de but du Costa Rica est finalement rétabli de ses problèmes au niveau de l'aine, contractés en sélection. Au milieu de terrain, Marco Verratti aura la responsabilité d'aiguiller le jeu avec Idrissa Gueye et Ander Herrera.



Le onze du PSG: Navas - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Draxler



Les remplaçants: Donnarumma, Letellier, Bitumazala, Dagba, Danilo, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Dina, Wijnaldum



En face, Jesse Marsch a concocté un 4-2-3-1 avec trois Français titulaires. L'ancien "Titi Parisien" Christopher Nkunku officiera en soutien derrière l'attaquant portugais Andre Silva. Nordi Mukiele débutera pour sa part au poste de latéral droit tandis que Mohamed Simakan aura la lourde tâche de canaliser les offensives parisiennes depuis son poste de défenseur central. Habituellement positionné à gauche en défense, l'Espagnol Angelino évoluera plus haut ce mercredi, probablement pour muscler le flanc gauche du dispositif allemand.



Le onze du Red Bull Leipzig : Gulacsi (cap.) - Mukiele, Orban, Simakan, Klostermann - Laimer, Haidara - Adams, Nkunku, Angelino - Silva



Les remplaçants: Martinez, Szoboszlai, Moriba, Kampl, Henrichs, Gvardiol, Forsberg, Poulsen