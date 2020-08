PSG : Mbappé, ça se précise

Très mince il y a à peine une semaine, l’espoir de voir Kylian Mbappé prendre part au quart de finale de la Ligue des Champions opposant son équipe du PSG à l’Atalanta, le 12 août prochain, est devenu très important au fil des jours. Du côté du Camp des Loges, tout le monde est aujourd’hui optimiste dans cette optique. Le staff et les joueurs, qui le côtoient au quotidien, mais aussi l’intéressé lui-même. Les champions de France pourraient donc bien compter sur leur buteur à l’occasion de la reprise européenne.

Il ne connait pas le doute



Face à l’ASSE en finale de la Coupe de France (24 juillet dernier), Mbappé a subi une rupture du faisceau antérieur d’un ligament externe de la cheville. La blessure n’a évidemment pas encore totalement disparu puisque la cicatrisation est incomplète, mais la douleur est beaucoup moins vive que lors des premiers jours. Le travail qu’il effectue au centre d’entrainement, avec les kinés et le staff médical, est en train de porter ses fruits.



Son apparition au Stade de France, vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue, valide l’idée d’une évolution plus rapide puisqu’il a marché sans gêne et a même pu faire quelques sauts en célébrant la victoire des siens. Face à cet enchainement positif des évènements, Mbappé se montre de plus en plus confiant. Selon Le Parisien de ce lundi, il aurait confié à ses partenaires qu’il sera de la partie au Portugal. Il ne sait, certes, pas encore à quel niveau de forme il pourra être, ni s’il pourra jouer l’intégralité de la rencontre, mais la détermination est bien là. Et quand le mental est au point, tous les obstacles peuvent être surmontés.

Mbappé devrait se tester en milieu de semaine



Il reste encore une dizaine de jours avant ce rendez-vous continental. Mbappé devrait se tester de manière sérieuse en milieu de semaine lors d’une séance individuelle au Camp des Loges. Il effectuera des exercices d’appuis et contre-appuis pour voir si sa cheville tient la route. Si le ressenti est bon, une séance avec le ballon suivra samedi prochain. Un programme au terme duquel il devrait être fixé concernant sa capacité à retrouver le terrain plus vite que prévu. Le club francilien et tous ses supporters croisent les doigts pour que les feux soient alors entièrement au vert pour le prodige de Bondy.

