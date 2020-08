PSG : Mbappé a retouché le ballon

Kylian Mbappé sera-t-il rétabli à temps pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame ? Alors que ce grand rendez-vous aura lieu ce mercredi (21h00), du côté de Lisbonne, le Paris Saint-Germain se trouve déjà au Portugal pour ce fameux Final 8 à la formule totalement inédite, et plus précisément à Faro où le club de la Capitale a ainsi pris ses quartiers. Justement, ce samedi, lors de l'entraînement, Mbappé, qui a donc bel et bien fait le voyage avec sa formation et qui s'est entraîné seul à part du groupe, a ainsi donc eu l'occasion de retoucher le ballon, pour la toute première fois depuis sa blessure, après de la course. Un pépin physique intervenu le 24 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de France remportée contre l'AS Saint-Etienne (1-0), ce qui l'avait alors obligé à quitter prématurément ses partenaires.

Reprise de l'entraînement collectif pour Icardi et Kehrer

Ce samedi, selon les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 n'a visiblement pas semblé souffrir, notamment par rapport à ses différentes prises d'appui, ses appels de balle sans oublier ses frappes face à son coéquipier, le portier Marcin Bulka. A quatre jours de cette rencontre capitale, certains veulent y voir un motif d'espoir. Quoi qu'il arrive, ce feuilleton est bien loin d'être terminé et il pourrait même nous emmener jusqu'au tout dernier instant. Du côté de l'autre blessé de l'effectif parisien, Layvin Kurzawa, il était sur le pré 30 minutes avant ses partenaires, toujours selon RMC Sport. Par la suite, le latéral français s'est également entraîné seul. En dehors de ces deux joueurs précédemment cités, le reste du groupe était bien présent, pour cet entraînement collectif. A cette occasion, Thomas Tuchel est même d'ailleurs apparu en béquilles. C'était également l'occasion pour Mauro Icardi ainsi que Thilo Kehrer de reprendre l'entraînement collectif.