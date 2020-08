PSG : Matuidi croit à la victoire finale

“Ce que le PSG réalise, c’est juste génial. Je lui souhaite d’aller au bout". Dans un entretien accordé à L’Équipe, Blaise Matuidi n'a pas caché que le parcours du Paris Saint-Germain le faisait vibrer. Le champion du monde français reste très attaché au club de la capitale. Et même si le Bayern fait figure de favori, il estime que Paris a les armes pour soulever la coupe aux grandes oreilles.

"L'apport de Neymar et Kylian a fait la différence"

"C’est vrai que le Bayern fait peur. Mais sur un match, tout est possible, surtout dans la période actuelle. J’ai aimé ce que le PSG a proposé contre l’Atalanta. Je peux vous assurer que ce n’est jamais facile de jouer cette équipe avec son pressing tout terrain. Il faut savoir être fort techniquement pour sortir le ballon. Cela a été le cas par moments avec Paris. Mais l’apport de Neymar et Kylian a fait la différence. Ils sont capables d’éliminer à une vitesse incroyable“.