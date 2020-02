Deux jours après la défaite concédée face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des champions, certains joueurs du PSG avaient été mis en lumière pour les anniversaires de Di Maria, Cavani et Icardi. Un comportement qui n'avait pas forcément engendré des réactions positives de la part des supporters. Ce samedi en conférence de presse, Marquinhos a notamment fait le point sur ce sujet, voulant le dédramatiser.

Marquinhos : «Ce n'était pas pour manquer de respect»

«Je pense que cela a été une erreur de voir des images diffusées comme ça. On est tous d’accord. C’était un anniversaire prévu avant le match, ce n’est pas une question de résultats. Ce n’est pas un manque de respect. Nous on est vraiment concentré 24h/24. C’est notre vie de joueurs, il faut faire attention car il y a des gens qui vivent pour le club. Après le match on était aussi déçu et triste, ce n’était pas pour manquer de respect, juste un moment qu’on voulait passer ensemble entre joueurs et oublier le foot», a indiqué l'élément du PSG.



En outre, il est aussi revenu sur la déclaration de Thomas Tuchel, qui avait estimé que les joueurs avaient eu trop de "peur" lors de la rencontre face au Borussia Dortmund. Le brésilien a mis en avant les statuts importants présents dans l'effectif. «Je ne veux pas commenter, je vais d’abord voir sa déclaration. Peur je ne pense pas, on a des joueurs qui ont gagné la Ligue des champions, des champions du monde. Tu ne peux pas me dire que des joueurs comme ça ont peur. On a toute notre force ici au Parc. Cela va être très difficile pour eux (Dortmund, ndlr) de faire le même match qu’en Allemagne au Parc. C’est sur le terrain qu’il faut répondre», a estimé Marquinhos. Dimanche en Ligue 1, le PSG affrontera Bordeaux au Parc des Princes et tentera de faire oublier les mauvaises sensations émises en Europe durant la semaine.