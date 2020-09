Après une saison 2019/2020 très satisfaisante, qui s’est conclue par un triplé national et une place de finaliste en Ligue des Champions, le PSG est reparti en conquête. Même si le début de l’exercice a été quelque peu compliqué, les Franciliens veulent continuer sur leur lancée et amasser tous les trophées possibles. Dans une longue interview accordée au Parisien, Marquinhos l’a confirmé, en insistant notamment sur la C1, qui tient toujours à cœur, à lui et tous ses coéquipiers.

« La finale perdue ? Une fierté plus qu’une cicatrice »

« L'objectif et l'ambition sont vraiment d'aller le plus haut possible, a commencé par déclarer le nouveau capitaine. C'est la compétition la plus importante, tout le monde aime être en finale, cela apporte beaucoup de fierté. Après, c'est différent de vouloir et d'y arriver. Il faut avoir cet objectif et travailler pour l'atteindre ». Avoir échoué tout près la dernière fois laisse inévitablement des regrets, mais « Marqui » affirme que c’est surtout le positif que l’équipe a cherché à retenir de cette épopée continentale : « C'est dur d'arriver en finale, aussi près d'un titre et ne pas le gagner. Mais vu d'où on venait ces dernières années, ce qu'on a fait cette saison était un vrai plus pour nous. C'est plus une fierté qu'une cicatrice. J'ai bien aimé la manière dont l'équipe a été compétitive et a vécu comme un groupe, en allant dans la même direction (…) Il faut qu'on garde ça pour cette année, parce qu'on sait combien il est difficile d'arriver là où on est arrivés. »

« On a toujours une très bonne équipe »

Pour faire aussi bien, voire mieux cette saison, le PSG doit continuer à s’améliorer et surtout préserver ses meilleurs atouts en son sein. L’arrière brésilien a la certitude qu’avec le groupe actuel, il y a moyen d’atteindre les différents buts fixés. « Il ne faut pas trop réfléchir, se demander si on est plus ou moins forts. Si on regarde notre groupe, on a vraiment une très bonne équipe, des joueurs très importants qui ont fait de très bonnes choses dans le foot aussi. Le club travaille encore sur le recrutement et on va voir ce qui va se passer», a-t-il indiqué.

Marquinhos veut que Mbappé et Neymar restent

A plus long terme, Paris risque tout de même de perdre ses stars telles que Neymar ou Kylian Mbappé, dont le nom a de nouveau alimenté la rubrique des transferts dernièrement. « Quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, j'essaie de leur donner les meilleurs conseils possible, déclaré l’international auriverde à ce sujet. Dans ce dossier-là, je la joue égoïste, je leur demanderai toujours de rester (rires). Moi, j'ai prolongé alors je veux que mes coéquipiers restent aussi. Mais je ne peux pas trop entrer dans ce débat, chacun a ses objectifs et sa propre vie. Mais, si on me demande mon avis, bien sûr je veux que Neymar et Kylian restent tous les deux. »

« Être capitaine, c’est un grand plaisir »

Enfin, Marquinhos s’est aussi exprimé sur son nouveau rôle de capitaine. Une responsabilité dont il a hérité suite au départ de son compatriote Thiago Silva. Cela peut s’apparenter à un fardeau, mais il a une toute autre vision de cette tâche. « Je veux donner un maximum d'énergie pour mes coéquipiers, a-t-il confié. Être présent, aider, penser toujours à l'équipe avant moi-même ou un joueur en particulier. Être capitaine, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai vu comment Thiago [Silva] occupait ce rôle, et pas uniquement sur le terrain. Il faisait beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas, à l'intérieur du groupe. C'est un grand plaisir. Depuis tout petit, j'aime travailler pour l'équipe, être quelqu'un d'important, aider mes coéquipiers. Aujourd'hui, rien n'a changé, même si je suis plus expérimenté. J'essaie toujours de penser à mes coéquipiers d'abord et de faire le maximum pour eux. »