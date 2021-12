PSG-Manchester United et Lille-Chelsea en huitièmes !

Le PSG sur ses gardes, Lille a de quoi trembler



Round of 16 draw✔️

What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Le suspense est levé concernant les affiches des 8es de finale de la Ligue des Champions, prévus en février prochain.Les Franciliens défieront Manchester United, dans ce qui sera un remake des 8es de la saison 2018/2019. Quant aux Dogues, ils croiseront le fer avec le tenant du titre, Chelsea.Deuxième de sa poule, Paris pouvait redouter un tirage compliqué.. La mission est d’autant plus compliquée que le match retour se tiendra à Old Trafford. Cette opposition promet beaucoup d'ores et déjà, notamment en raison du duel dans le match entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La Pulga va affronter pour la première fois son grand rival avec un autre maillot que celui du Barça.Tout comme Paris, Lille peut difficilement fanfaronner à la suite de ce tirage. En tant que premiers du groupe, les Dogues pouvaient espérer tomber sur un adversaire à leur portée.. Il y a deux ans, les Blues avaient d’ailleurs surclassé les Nordistes en phase de poule. Cela étant, l’équipe de Jocelyn Gourvennec se présentera à ce rendez-vous sans la moindre pression. Elle a déjà rempli son objectif et c’est la meilleure configuration possible pour tenter de réaliser un exploit.Dans les autres matches, on notera un bras de fer intéressant entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich. Une affiche qu’il nous a souvent été donné à voir lors de ces dernières années, et l’historique des confrontations plaide plutôt en faveur des Bavarois. Le Real Madrid, de son côté, s’en sort plutôt bien puisqu’il défiera Benfica. La Juventus affrontera l’autre équipe portugaise encore en course, à savoir le Sporting. Manchester City devra se déplacer à Villarreal, tandis que Liverpool se mesurera à Salzbourg. Enfin, l’Inter Milan peut s’attendre à une opposition compliquée face à l’Ajax, auteur d’un sans-faute jusque-là.Benfica vs Real MadridVillarreal vs Manchester CityAtlético Madrid vs Bayern MunichRB Salzbourg vs LiverpoolInter Milan vs AjaxSporting CP vs JuventusManchester United vs PSGChelsea vs Lille