PSG-Manchester City : Les compositions officielles

Le PSG avec Marquinhos, City sans numéro 9

Your City team to take on PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl

— Manchester City (@ManCity) April 28, 2021

. Après avoir su éliminer le FC Barcelone en huitième puis le Bayern Munich en quart de finale, l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino va se frotter au leader de Premier League, qui disputera sa première demi-finale avec Pep Guardiola à sa tête, et la seconde de son histoire (la première était en 2015-2016, ndlr).cette occasion, le technicien argentin du club de la capitale n'a pas opéré à de vraies surprises dans son onze de départ. Disposant de son effectif au (quasi) grand complet, Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Alessandro Florenzi en tant que latéral droit et Mitchel Bakker en tant que latéral gauche plutôt que Colin Dagba et Abdou Diallo. Concernant le reste de l'équipe, du classique, avec notamment la présence de Marquinhos en défense centrale pour former un duo en compagnie de Presnel Kimpembe. Marco Verratti évoluera plus haut, autour du trio Di Maria-Neymar-Mbappé.Parfois habitué aux compositions expérimentales dans ces hauteurs de la compétition, Pep Guardiola, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça (2009, 2011), a opté pour un onze sans véritable numéro neuf, comme souvent cette saison. Ainsi, il pourrait notamment sur un "trio" d'attaque composé par Phil Foden, Riyad Mahrez et Kevin de Bruyne.: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé.: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gundogan - Bernardo Silva, Mahrez, Foden, De Bruyne.