PSG-Manchester City : Guardiola espère que Messi pourra jouer

"J'espère qu'on va les faire courir en récupérant le ballon"

PEP (on Messi) 💬 This type of player speaks for itself on the pitch.

What he has done in his career is more than exceptional and hopefully tomorrow he can play for the benefit of the game.



. Cette affiche de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions sera importante, d'autant plus après la demi-finale de la saison passée lors de laquelle le club francilien avait été éliminé (1-2 ; 2-0). "J'ai déjà joué contre lui avec le Bayern et City. Son départ (du FC Barcelone, ndlr) était une surprise pour tout le monde mais on l'a accepté. Il y a quelques années on ne l'imaginait pas mais c'est arrivé. L'important c'est qu'il soit content à Paris", a commenté le coach de Manchester City à propos du sextuple Ballon d'Or, encore incertain pour le match.Revenant sur la demi-finale de la saison dernière, Guardiola a mis en exergue le talent présent dans l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino. "C'était une très bonne équipe et c'était serré. Maintenant, ils ont Messi. Depuis l'arrivée du Qatar, c'est devenu une équipe exceptionnelle et ils ont gagné beaucoup de trophées", a-t-il indiqué, confiant son espoir de voir le natif de Rosario affronter sa formation : "On a eu de la chance de l'avoir avec nous à Barcelone. C'est aussi une chance de l'avoir dans le football depuis quinze ou seize ans. Ce qu'il fait sur le terrain parle de lui-même.Confirmant le forfait d'Ilkay Gundogan, l'entraîneur de Manchester City a laissé planer un doute sur la charnière qui sera alignée dans l'axe de sa défense, et a souligné la qualité offensive du trio offensif du PSG.Sur le papier, leurs trois de devant (Messi, Neymar, Mbappé, ndlr) ce sont les meilleurs."