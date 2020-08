L’ancien international français Claude Makélélé sera à fond derrière le PSG, dimanche lors de la finale de Ligue des Champions contre le club. Parce que c’est un ex-joueur du club, mais aussi parce qu’il a participé au début de l’aventure sous l’ère QSI. Il avait notamment été adjoint de Carlo Ancelotti. Aujourd’hui, il mesure avec beaucoup de fierté tout le chemin accompli par ce club. Et, il ne manque pas, en outre, de mettre en avant le rôle joué par les dirigeants qataris.



Dans une interview accordée au Parisien, Makélélé a insisté sur l’apport de ceux qui ont fait basculer Paris dans une autre dimension. « Nasser est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et le Cheikh aussi. J'ai eu la chance de le rencontrer, de partager beaucoup de choses avec lui. C'est quelqu'un qui a investi énormément dans le club. Donc ils méritent ça », a-t-il déclaré.

« Il faut juste la gagner, c’est tout »



Tout en évoquant l’ascension de la capitale, Makélélé a rappelé que dans le sport du haut niveau on ne retient que les noms des vainqueurs. Et c’est pourquoi il convient encore de « concrétiser le projet ». « C'est une grosse étape, a-t-il ajouté. Ils ont enfin atteint le dernier carré. Maintenant il faut que ce type de performance soit ancré dans les têtes : ça va devenir normal d'être là ».



Vainqueur de la C1 en 2002 avec le Real Madrid, l’ancien nantais a conclu en affirmant « qu’on s'en fout de savoir qui a bien joué, qui a dominé, qui a eu la possession… On ne se souviendra que de celui qui a soulevé la coupe, pas du reste. Il faut juste la gagner, c'est tout. »