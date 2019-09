PSG: L’objectif de Tuchel en C1

Présent en conférence de presse, mardi, à la veille de se mesurer au Real Madrid pour le compte de la 1ere journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a dévoilé ses objectifs pour cette nouvelle campagne européenne.

"Le défi, c'est de faire mieux que la saison dernière. C'était beaucoup de pression. La saison dernière, nous étions dans un groupe très compliqué. Dans le sport, c'est aussi une qualité de toujours continuer malgré les échecs et d'apprendre de chaque défaite, a-t-il expliqué. C'était très dur après Manchester. Nous n'étions pas satisfait. Mais il fallait oublier pour avancer et continuer à regarder devant. On a de nouveaux joueurs et on a gagné en expérience, en personnalité aussi."