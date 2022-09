Le PSG signe un début de saison très convaincant et Lionel Messi est pour beaucoup dans son excellent rendement. L’Argentin est redevenu le joueur clinique et décisif que l’on connaissait à Barcelone, avec déjà 4 buts marqués et 6 passes décisives offertes (en 7 matches joués). La Pulga est complètement transformé et il n’y a pas que son rendement sur le terrain qui témoigne de ce renouveau.

Messi concentré sur ses objectifs

Dans la vie de tous les jours, le septuple Ballon d’Or se montre aussi beaucoup plus radieux que lors de sa première saison dans la capitale française. A en croire Le Parisien, le staff des champions de France est agréablement surpris par ce que la star montre depuis quelques mois. A l’entrainement, il rayonne. Et dans le vestiaire, il se montre constamment souriant. Même avec les salariés du club, son attitude serait devenue plus chaleureuse. Il prendrait un « soin infini » à saluer chacun d’entre eux chaque matin, et offre parfois des maillots dédicacés à des personnes qu’il croise et sans même qu’on le lui demande.



Messi est de nouveau un joueur heureux. Et c’est aussi un footballeur consciencieux. L’ancien Barcelonais aurait aussi fait comprendre qu’il ne s’immiscerait dans aucune guerre d’égo, car il veut rester concentré sur les objectifs personnels et collectifs. On l’a d’ailleurs vu en retrait lors de l'histoire de pénaltygate, opposant ses deux compères d’attaque Neymar et Kylian Mbappé. Le but qu’il s’est fixé c’est de réaliser la meilleure saison possible, car il se peut que ça soit sa dernière Europe. De plus, il y a la Coupe du monde en novembre. Une épreuve qu’il est déterminé à disputer dans les meilleures conditions possibles.