PSG : L'infirmerie accueille trois cadres avant le Bayern

Si le Bayern Munich a connu un gros coup dur avec la blessure longue durée de Robert Lewandowski, le Paris Saint-Germain n'est pas en reste avec trois éléments en mauvais état. A des degrés divers, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi, et surtout Marco Verratti, n'ont pas pu jouer avec leurs sélections. Les deux italiens sont même rentrés directement à Paris.



Il reste encore une semaine aux joueurs du PSG pour retrouver la plénitude de leurs moyens, mais les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Si l'état de Florenzi semble le moins préoccupant (fatigue), celui de Diallo et de Verratti pose question. Le Sénégalais, qui est désormais préféré à Layvin Kurzawa dans le couloir gauche parisien, est touché au pied et n'a pu se joindre à son équipe ce mardi face à l'Eswatini. Quant au milieu italien, c'est une contusion à la cuisse gauche qui l'a poussé à quitter la Squadra Azzura.

Ailes et cœur brisés ?

Face au Bayern Munich, Paris pourrait donc se présenter avec des ailes et un cœur (en partie) brisés, même s'il faut prudence gardée et espérer que tout le monde soit rétabli en temps et en heure. Les supporters du club parisien prient en tout cas pour que Marco Verratti, plus que tous les autres, soit apte à disputer ce quart de finale de Ligue des champions, lui dont le profil est unique dans l'équipe de Mauricio Pochettino. Son absence serait un gros coup dur.