Une bonne nouvelle en entraînant une autre, le Paris Saint-Germain va doublement pouvoir savourer sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions validée mardi face au Bayern Munich. En atteignant ce stade de la compétition, et comme le stipule le règlement de l'UEFA, les sanctions administratives reçues par les joueurs qualifiés sont annulées.



Plusieurs hommes importants du système parisien sont concernés puisque Marco Verratti, Neymar et Idrissa Gueye étaient sous la menace d'un troisième jaune, et donc d'une suspension. Un vrai soulagement que cette remise à zéro pour Mauricio Pochettino qui va désormais pouvoir aligner ses hommes sans craindre la faute de trop.

Plus de crainte

En demi-finale, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City ou le Borussia Dortmund. Grâce à l'article 51.04 du règlement, plus de crainte de voir Neymar ou Verratti manquer une éventuelle finale. La deuxième consécutive pour des Parisiens en pleine réussite sur la scène européenne.