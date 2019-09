PSG: L’équipe probable contre le Real Madrid 

A deux jours du choc face au Real Madrid, les incertitudes sont nombreuses concernant la composition du PSG. En premier lieu en raison des pépins physiques avec lesquels doit composer Thomas Tuchel.

C’est tout particulièrement le cas aux avant-postes où les champions de France devront faire sans Neymar, ni Kylian Mbappé et avec un Edinson Cavani tout juste remis de sa blessure à l’aine. Mauro Icardi en manque de rythme, l’international uruguayen semble en balance avec Eric Choupo-Moting.

Plusieurs incertitudes demeurent également en défense où Colin Dagba et Thilo Kehrer sont sur le flanc et Juan Bernat tout juste rétabli. Si à droite, Thomas Meunier devrait être relancé malgré la solution Ander Herrera, Abdou Diallo pourrait être aligné côté gauche en lieu et place de Layvin Kurzawa.

L’équipe probable: Navas - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Diallo - Herrera, Gueye, Verratti - Di Maria, Cavani, Sarrabia.