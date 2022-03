C’est devenu une rengaine. Chaque saison, les supporters du PSG se demandent si c’est la bonne. Si leur équipe va enfin remporter la Ligue des champions. Cela est devenu l’objectif prioritaire depuis l’arrivée du Qatar en 2011. Leonardo en parle assez franchement dans une interview accordée à L’Equipe et publiée ce jeudi.



On a demandé au directeur sportif du club de la capitale si le PSG nourrit moins de complexes en Europe. « Je pense que le complexe est lié au fait qu’on n’a jamais gagné. C’est un fait », avoue l’ancien international brésilien, avant de nuancer.

Confirmer à Madrid

« Mais quand on voit l’association de nos jeunes, pour certains les meilleurs à leurs postes, à des joueurs expérimentés comme Messi, Wijnaldum, Verratti, Marquinhos, on a un effectif très compétitif. »



Il faudra le démontrer, d’abord le 9 mars sur le terrain du Real Madrid lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le PSG s’était imposé 1-0 à l’aller dans le temps additionnel grâce à un but de Kylian Mbappé. Qui d'autre ?