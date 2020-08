PSG : Leonardo juge Neymar "vraiment très engagé"

Estadio de la Luz de Lisbonne

Neymar peut devenir le numéro 1, selon Thiago Silva

Le premier match du Final 8 de la Ligue des champions édition 2019-2020 a lieu ce mercredi soir, avec le quart de finale entre le PSG et l'Atalanta Bergame, à l'(21h). Avec la suspension d'Angel Di Maria et la possible mise sur le banc de Kylian Mbappé, Neymar aura, encore plus que d'habitude, une grande pression sur les épaules afin de mener l'attaque du club francilien. Recruté en provenance du Barça pour 222 millions d'euros il y a trois ans, le Brésilien a confirmé ces derniers jours vivre "son meilleur moment à Paris".



Dans un article centré sur le renouveau du numéro 10, l'AFP a obtenu des témoignages forts au sujet de Neymar. Le directeur sportif du club, Leonardo, a eu des phrases brèves, mais lourdes de sens : "Il est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence", a-t-il indiqué.



Thiago Silva, le capitaine du PSG, qui a été prolongé afin d'aider le club dans sa quête de sacre continental, a lui été plus loin, valorisant le niveau démontré par son compatriote. "J'ai le sentiment qu'il peut devenir le numéro 1 dans le monde, qu'il peut gagner ce Ballon d'Or à chaque moment qu'il veut. Derrière lui, il y a aussi un groupe de joueurs qui donnent tout pour lui offrir cette possibilité d'être à haut niveau.



On lui donne tous les ballons car c'est lui qui va marquer, qui va créer des situations. On essaye de faire des choses pour lui sur le terrain parce qu'on sait qu'à chaque seconde, il peut nous gagner le match", a jugé le Brésilien.



Le danger à surveiller est déjà tout trouvé pour l'Atalanta et Gian Piero Gasperini.

