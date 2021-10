PSG-Leipzig : les compos probables

Trois semaines après sa victoire convaincante acquise au Parc des Princes aux dépens de Manchester City (2-0), le PSG reçoit à nouveau dans son jardin Leipzig ce mardi, dans le cadre du 3eme chapitre de la phase de groupes de la Ligue des champions. Premier du groupe A, à égalité avec la surprise Bruges, le club de la capitale se frottera au dernier de la classe qui a perdu ses deux premières rencontres. Néanmoins, Paris sera amputé de plusieurs atouts majeurs pour ce rendez-vous européen.



Tout d'abord, l'Arlésienne Sergio Ramos demeure abonné à la liste des absents depuis le début de la saison. Outre ce forfait, ceux de Leandro Paredes (lésion musculaire) et surtout de Neymar sont à déplorer. Le Brésilien souffre des adducteurs. Quant à Mauro Icardi, convoqué dans le groupe malgré ses problèmes conjugaux l'ayant privé de plusieurs séances d'entraînement, manquera également cette rencontre. Probablement encore affecté par sa séparation avec Wanda Nara. Un autre élément offensif majeur du PSG, Angel Di Maria, purgera pour sa part son 3eme et dernier match de suspension sur la scène européenne.

Le duo Mbappé-Messi en attaque, Navas trop juste ?

. Le champion du monde français devrait évoluer en pointe et bénéficier du soutien de "La Pulga" dans un rôle d'électron libre. Au milieu de terrain, Verratti sera sans aucun doute la plaque tournante entre Idrissa Gueye et Ander Herrera. Le secteur défensif devrait également demeurer somme toute classique avec les retours de Marquinhos dans l'axe et d'Achraf Hakimi dans le couloir droit. Enfin, le poste de gardien de but devrait être attribué à Gianluigi Donnaruma bien que Keylor Navas figure dans le groupe, lui qui était revenu de sélection du Costa Rico touché à l'aine.Donnaruma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Verratti, Herrera - Draxler, Mbappé, MessiGulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Poulsen