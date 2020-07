PSG : Le récit du match hors du Parc face à Dortmund raconté par un supporter

Le virus, un élément pas important

Le 11 mars dernier, dans une ambiance assez folle, des milliers de supporters du PSG s'étaient réunis hors du Parc des Princes afin d'encourager les joueurs dirigés par Thomas Tuchel pour le huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Après la défaite en Allemagne (2-1) et malgré la présence de la pandémie du coronavirus, l'ambiance n'avait pas été affectée alors que le match se jouait à huis clos.Dans les colonnes de L'Equipe, Jonas, un supporter du PSG, est revenu sur ce moment particulier.a-t-il indiqué.Au terme de la rencontre, avec la qualification validée pour la suite de la compétition, les joueurs du PSG étaient montés sur une coursive donnant sur l'extérieur du Parc afin de célébrer la victoire. Pour Jonas, la cause était toute trouvée : "a expliqué ce fidèle supporter. Pour la suite de la compétition, c'est l'Atalanta Bergame, meilleure attaque du championnat d'Italie (93 buts inscrits en 33 matches) qui attend Neymar et ses coéquipiers en quart de finale, le 12 août prochain à Lisbonne.