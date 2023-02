PSG : le message puissant de Mbappé en vue du match retour face au Bayern

Le Paris Saint-Germain s'est incliné d'une courte tête ce mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec une défaite 1 but à 0 face au Bayern Munich. Les Parisiens ont été battus après un but de l'ancien Titi du PSG Kingsley Coman. Et de ce fait, le PSG devra tout donner en vue du match retour, où une victoire par un minimum de deux buts sera obligatoire. Mais alors que ce retour en Bavière s'annonce chaud le 8 mars prochain, Kylian Mbappé a pris la parole au micro de Canal+ après le coup de sifflet final. Revenu en jeu après 13 jours d'absence et une lésion musculaire à la cuisse gauche, il a été auteur d'une entrée puissante en deuxième période et a cru égaliser par deux fois. Il a envoyé un message aux supporters avant le retour et il a promis que rien n'était perdu.

Mbappé envoie un message aux supporters

"Il faut retenir la fin, on a un désavantage mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. On va aller là- bas pour se qualifier. C’était imprévisible, je n’étais pas censé jouer, mais j’avais envie pour aider les copains. On a travaillé jour et nuit. Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé pour le retour, que tout le monde mange bien et dorme bien, quand on a notre équipe et qu'on joue un football offensif, ils ne sont pas à l’aise. (Ses buts refusés par la VAR) C’est le nouveau football, c’est la VAR. Si il y avait hors jeu c’est comme ça. Avec ce que j’ai vu, il y a la place pour le retour", a confié Mbappé, qui y croit en vue de ce match retour. Le message est passé !