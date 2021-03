PSG : Le groupe pour affronter le Barça

Le groupe parisien pour #PSGFCB ! 📋🔴🔵

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2021

C'est mercredi que le PSG tentera de se qualifier pour les quarts de finale de cette édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Largement victorieux lors du match aller face au FC Barcelone en huitièmes de finale (1-4), le club de la capitale est en position très favorable afin de continuer sa route dans le tournoi. Il faudra faire sans Neymar, encore trop juste pour la rencontre et qui va continuer son travail pour une prochaine reprise.En conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino avait donné son avis sur le cas de son numéro 10 qui pour rappel, n'a plus joué depuis le 10 février dernier sur la pelouse de Caen, en Coupe de France, à cause d'une blessure aux adducteurs. ". CEn plus de Neymar, le PSG ne pourra pas s'appuyer sur Moise Kean, contrôlé positif au Covid-19 la semaine dernière avant le match face à Bordeaux, et Juan Bernat.: Bakker, Dagba, Di Maria, Diallo, Draxler, Florenzi, Gueye, Herrera, Icardi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Letellier, Marquinhos, Mbappé, Michut, Navas, Paredes, Pembélé, Danilo, Rafinha, Randriamamy, Rico, Sarabia, Verrati.