La saison 2019/2020 est définitivement arrêtée en France et celle qui suit ne repartira pas avant le 23 août prochain, si l’on se fie au planning établi par la Ligue et qui est soumis à la validation du gouvernement. Cette date arrange la majorité des clubs, mais pas Paris, ni Lyon. Toujours engagées en Ligue des Champions, ces deux équipes redoutent l’idée de manquer de matches de compétition dans les jambes quand elles renoueront avec les affaires continentales, et c’est pourquoi elles militeraient pour une date de reprise plus avancée sur la scène domestique.

Al-Khelaifi a contacté Quillot

Côté parisien, d'après ce que révèle L'Equipe, le président Nasser Al-Khelaifi aurait déjà contacté le directeur général de la LFP, Didier Quillot, pour lui soumettre sa requête et demander à ce que le championnat reparte plus tôt. Les champions de France auront bien des finales de Coupe à disputer avant le retour de l’Europe, si tant est qu’elles aient lieu, mais il n’est pas certain que cela les aide à retrouver le rythme en vue d’un duel très relevé en quart de finale de C1. A ce niveau de l’épreuve, ce manque de compétitivité risque d’être préjudiciable, d’autant plus qu’il y aura déjà un décalage au niveau des matches joués avec le futur adversaire. Les équipes des autres pays toujours en course auront eu la chance de finir leurs championnats respectifs et arriver donc dans les meilleures conditions à cette reprise européenne. En ces circonstances, la meilleure chance du PSG et de l’OL de viser plus loin dans cette C1 serait donc presque de tomber face à face.