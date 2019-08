PSG: Le calendrier de la phase de groupes

Real Madrid, Bruges et Galatasaray: c’est le menu proposé au PSG lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et alors que le club de la capitale devra sans dompte composer sans Edinson Cavani et Kylian Mbappé, c’est face au Real que les champions de France ouvriront les hostilités le 18 septembre prochain.

Le calendrier complet:

Mercredi 18 septembre 2019 (21h): PSG-Real Madrid

Mardi 1 octobre 2019 (21 h): Galatasaray-PSG

Mardi 22 octobre 2019 (21 h): Bruges-PSG

Mercredi 6 novembre 2019 (21 h): PSG-Bruges

Mardi 26 novembre 2019 (21 h): Real Madrid-PSG

Mercredi 11 décembre 2019 (21 h): PSG-Galatasaray