PSG : Le but de Messi face à Manchester City récompensé

Messi, le désir de remporter la Ligue des Champions avec le PSG

de 200 000 votes ont été exprimés pour désigner le but de la phase de groupes de la Ligue des Champions et c'est la réalisation du numéro 30 qui a été sacrée avec 22% des votes, devant le but inscrit par Thiago Alcantara contre Porto sous le maillot de Liverpool, le 24 novembre dernier (14%). Le superbe ciseau marqué par Robert Lewandowski contre le Dynamo Kiev lors de la 5ème journée de la phase de poules de la compétition a lui récolté 13% des suffrages. 10 buts étaient nominés afin de concourir pour la récompense.



Lionel Messi se montre particulièrement performant en Ligue des Champions cette saison.Le 28 septembre dernier, il a ouvert son compteur lors de la 74ème minute de jeu face au Manchester City de Pep Guardiola, son ancien mentor au FC Barcelone. Profitant du faux appel d'Achraf Hakimi, Messi s'est appuyé sur Kylian Mbappé avec un une-deux, avant d'envoyer le ballon au fond des filets d'un Ederson impuissant.Ce vendredi, le premier but de Messi avec le PSG a été récompensé par l'UEFA.Messi, qui connaît un début de saison contrasté en Ligue 1, autant dans les performances que sur le plan statistiques (1 but en 10 matchs) a confié ses ambitions concernant la Ligue des Champions 2021-2022 lors d'une visite de l'Expo 2020, à Dubaï. "(finale en 2020, demi-finale en 2021, ndlr)., a-t-il reconnu. En huitièmes de finale de la compétition, c'est un vieil adversaire de Messi qui se dressera devant le PSG, le Real Madrid (mardi 15 février pour le match aller au Parc des Princes ; retour le mercredi 9 mars à Bernabeu).