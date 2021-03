PSG : Lama impressionné par le match de Navas contre le Barça

Ancien gardien du PSG (1992-2000), Bernard Lama a observé avec une attention particulière le match de Keylor Navas face au FC Barcelone, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (1-1). Si il a dû se résoudre à concéder un but suite à un tir stratosphérique de Lionel Messi (37ème), l'ancien portier du Real Madrid a repoussé un penalty du sextuple Ballon d'Or, quelques minutes plus tard (45+3) pour permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires sans être menée.

"Il a remporté la bataille psychologique contre les attaquants du Barça"





Subissant jusqu'à 21 tirs durant le match, le natif de San Isidro a été très sollicité par le club catalan - réalisant 9 arrêts - et pour Lama, sa prestation doit être analysée sous ce prisme. "C'est son vrai match référence depuis son arrivée. Il avait déjà été décisif mais dans des instants où l'équipe dominait. Pas quand elle était en dessous", a-t-il confié à L'Equipe. Pour lui, Navas est un argument compétitif très important, capable de mener le PSG à une victoire en Ligue des Champions. "Mais il en a gagné trois (avec le Real Madrid, ndlr). Alors bien sûr ! Il a vécu cette expérience. On sait qu'on peut tenir le choc avec Marquinhos, Kimpembe et lui derrière. Il a remporté la bataille psychologique contre les attaquants du Barça, ça s'est senti. D'ailleurs en deuxième mi-temps, il a moins de travail en dépit de la domination. Il les a impressionnés, les a fait douter", a expliqué Lama.