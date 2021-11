Le PSG a manqué d’empocher un troisième succès de suite en Ligue des Champions. Face à Leipzig, les joueurs de la capitale tenaient les trois points avant de céder sur un penalty concédé (2-2). Un dénouement malheureux qu’ils ont naturellement regretté au coup de sifflet final. Mais, tout en exprimant leur déception, ils ont reconnu que le nul enregistré n’était pas complètement illogique. C'est ce qu'a notamment confié le double buteur parisien du soir, Georginio Wijnaldum.

« On doit progresser dans le contrôle des matches »

« Si c’est un nul logique ? Oui, si vous regardez la fin de match, a-t-il déclaré au micro de Canal+. On a perdu beaucoup de ballons et on n’a pas réussi à convertir les opportunités qu’on a eues. Oui on peut dire que c'est un point logique. Mais si on voit les grosses occasions qu'on a eues, je pense qu'on aurait mérité de gagner. Oui, bien sûr qu’on doit progresser dans la maitrise. A un moment, on l'a fait, mais sans mettre les occasions au fond. On doit mieux contrôler les rencontres, les faire courir plus. »