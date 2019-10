PSG: La performance unique des Parisiens

Parmi les rares équipes à compter trois victoires après trois journées en Ligue des champions, seuls Manchester City et le Bayern Munich ayant également fait carton plein lors de la phase aller, le PSG peut par ailleurs se targuer d’avoir la défense la plus imperméable parmi les 32 équipes engagées.

Et pour cause: les Parisiens n’ont toujours pas encaissé le moindre but après trois matches, les champions de France s’étant successivement imposés 3-0 face au Real Madrid, 1-0 sur la pelouse de Galatasaray et 5-0 à Bruges.

A noter d’ailleurs que comme face aux Merengue, les Rouge et Bleu n’ont pas subi le moindre tir cadré en Belgique, ce qui en dit long sur la performance de Thiago Silva et consorts.