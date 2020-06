PSG : La nouvelle réponse d'Haaland à Neymar !

L'image est restée dans les rétines. On y voit Neymar et tous les Parisiens, assis sur la pelouse du Parc des Princes, prendre une posture de méditation pour chambrer Erling Haaland. La superstar brésilienne avait également imité le buteur norvégien pendant le match, après son but. Interrogé sur cet épisode, l'artilleur du Borussia Dortmund a assuré avoir été davantage contrarié par l'issue du match (défaite 2-0 et élimination du BvB) que par ce geste de ses adversaires.

"Ma célébration ? Je suis content qu'ils l'aient faite !"

"Ça m'a énervé qu'on se fasse sortir de la Ligue des Champions, a lancé Haaland sur la chaîne anglaise BT Sport. Mais sur la célébration, je suis content qu'ils l'aient faite, ça ne me dérange pas du tout pour être honnête", a-t-il complété. Sensation de cette saison sur la scène européenne, Erling Haaland est un des attaquants les plus prometteurs du football mondial.