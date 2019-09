PSG: La liste des 23 Parisiens dévoilée

Le Paris Saint-Germain, qui affrontera le Real Madrid, Bruges et le Galatasaray au premier tour de la Ligue des champions, a communiqué mercredi la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la phase de poules de la compétition en 2019-2020.

Parmi eux figurent les recrues phares de l’intersaison, Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. A noter que Marcin Bulka et Mitchel Bakker, non formés au club, n'ont pas pu être intégrés à cette liste A.

Gardiens: Navas, Rico - Défenseurs: Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Meunier, Dagba, Bernat, Kurzawa - Milieux: Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Sarabia - Attaquants: Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria, Choupo-Moting, Icardi.