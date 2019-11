PSG: La compo probable face à Bruges

Vainqueur de ses trois premiers matches dans le groupe A, le PSG espère bien enchaîner une quatrième victoire face à Bruges, ce mercredi, au Parc des Princes. Et ce d’autant plus qu’un nouveau succès serait à coup sûr synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Pour ce faire, Thomas Tuchel devrait pouvoir compter sur plusieurs retours d’importance cinq jours après la sortie de route à Dijon (2-1). En défense, Thiago Silva, malade la semaine dernière, va ainsi retrouver sa place en charnière centrale aux côtés de Presnel Kimpembé tandis que Colin Dagba et Juan Bernat devraient officier dans les couloirs.En milieu de terrain, Marco Verratti va également faire son retour et retrouver Marquinhos et Idrissa Gueye. Enfin devant, Edinson Cavani risque de devoir une nouvelle fois laisser son tour, Mauro Icardi étant attendu pour débuter avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria.L’équipe probable du PSG : Navas – Dagba, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat – Gueye, Marquinhos, Verratti – Mbappé, Icardi, Di Maria.