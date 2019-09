PSG: La compo probable à Galatasaray

Thomas Tuchel en est quitte pour un nouveau casse-tête à la veille d’affronter Galatasaray à Istanbul pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Eric Choupo-Moting sur le flanc, Edinson Cavani, qui s’est certes entraîné normalement, dimanche, mais qui n’a toujours pas repris la compétition, Kylian Mbappé et Mauro Icardi qui reviennent tout juste de blessure et Neymar suspendu, l’entraîneur du PSG est en proie au doute à l’heure de composer sa ligne d’attaque.

Si la présence d’Angel Di Maria et de Pablo Sarabia est assurée, celle de Kylian Mbappé, le plus à même de compléter le trident offensif n’est pas certaine. A tel point que le club de la capitale pourrait évoluer avec seulement deux attaquants et un milieu de terrain renforcé, avec Ander Herrera venant faire le nombre aux côtés d’Idrissa Gueye, Marquinhos et Marco Verratti.

En défense, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo sont en balance pour accompagner Thomas Meunier, Thiago Silva et Juan Bernat.

L’équipe probable: Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Gueye, Marquinhos, Verratti – Sarabia, Mbappé, Di Maria.