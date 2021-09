On les croyait fâchés et remontés l’un contre l’autre depuis ce week-end et le match contre Montpellier, il n’en est rien. Contrairement à ce que certains médias ont laissé croire, Kylian Mbappé et Neymar continuent d’entretenir une bonne relation. Pour s’en convaincre, il fallait simplement assister à l’entrainement du jour du côté des Camp Loges.Lors de cette séance précédant le match de Ligue des Champions, on a vu les deux acolytes échanger des sourires complices et aussi blaguer autour d’une séance avec le ballon.

La hache de guerre est enterrée

S’il y avait un quelconque malaise entre eux, il était très difficile à deviner. Même s’il n’est pas exclu que les deux hommes aient voulu faire comme si de rien n’était devant les flashs des photographes et les caméras de TV vu que c'était ouvert à la presse. Ça ne serait pas la première qu’on voudrait passer le message que tout va bien au sein de l’équipe alors que ce n'est pas forcément le cas. Leur prochaine sortie sur le rectangle vert ensemble en dira certainement un peu plus sur l’état de relation. Avec peut-être Lionel Messi dans le rôle du médiateur. L’Argentin est pressenti pour effectuer son grand retour à la compétition contre les Sky Blues.