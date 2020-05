Lors du dernier match entre le PSG et le Real Madrid, en novembre dernier au Santiago Bernabeu pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, Karim Benzema s'était affiché sous son meilleur jour, inscrivant un doublé lors d'une rencontre largement dominée par son équipe en dépit du score final (2-2).

L'intelligence de jeu de Benzema mise en valeur



Dans un live Instagram en compagnie du Youtubeur Sabri Parisien ou Rien, Presnel Kimpembe a donné le nom de l’adversaire qui l'avait le plus impressionné durant sa carrière jusqu'ici et c'est l'attaquant du Real qui a eu droit à de beaux éloges. « Le joueur le plus difficile à gérer depuis le début de ma carrière ? Benzema. Les gens vont s’attendre à ce que je dise le nom d’un joueur assez costaud, mais non. Benzema, il a une intelligence de jeu incroyable », a indiqué le champion du Monde 2018.