PSG - Kimpembe : "Ce ne sera pas un match facile"

Le PSG, leader du groupe A de la Ligue des Champions, a bien l'intention de confirmer son statut, mardi soir face à Leipzig à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la compétition (21 heures). Face au huitième de Bundesliga, le club francilien évoluera sans Neymar, touché aux adducteurs et forfait, mais aura l'ambition de confirmer son dernier résultat dans le tournoi, un succès obtenu face à Manchester City, le 28 septembre dernier grâce à des réalisations d'Idrissa Gana Gueye et Lionel Messi (2-0). En conférence de presse, Presnel Kimpembe a annoncé la couleur concernant la rencontre, qu'il ne voit pas comme aisée, en dépit de la dernière place du groupe occupée par Leipzig.

Toute une carrière au PSG ? Kimpembe ne ferme pas la porte

"Chaque rencontre a son histoire. Tous les matches ne se ressemblent pas. On sait que ce sera compliqué mais on sera à la maison et on va jouer avec notre qualité en espérant faire un gros match. On connaît les qualités de cette équipe. Ce ne sera pas un match facile. J’ai des amis qui jouent là-bas comme Christopher Nkunku, qui est un joueur de qualité. Il a énormément évolué, il fait partie des grands maintenant. Ce sera un bon match mardi, et je suis pressé de le retrouver. Leipzig est un club qui fait de grandes choses au niveau européen", a-t-il expliqué à propos de la formation entraînée par Jesse Marsch, défaite par Manchester City (6-3) et le Club Bruges (1-2) lors des deux premières journées.



Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, l'international français du club francilien n'a pas fermé la porte à une éventuelle carrière disputée sous le seul maillot du PSG. "Si le club me donne l’opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas? Maintenant, je pense que j’ai encore du temps pour y réfléchir. Pour l’instant, le plus important, c’est le match de Leipzig. Mais forcément, oui", a indiqué celui qui compte 1 076 minutes de jeu cette saison, et demeure le joueur le plus utilisé par Mauricio Pochettino.