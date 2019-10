PSG-Kimpembe: "Ça fait plaisir"

Une nouvelle fois préféré à Abdou Diallo pour faire la paire avec Thiago Silva, Presnel Kimpembe à fait honneur à la confiance de son entraîneur, le champion du monde tricolore livrant une performance de tout premier plan.

Pour autant, c’est bien la prestation collective des Parisiens que le jeune défenseur central entendait retenir. "C’est sûr que quand tout le monde est au niveau, c’est plus facile pour le coéquipier qui est à côté. L’équipe a su faire un gros match et surtout sans encaisser de but à l’extérieur, ça fait plaisir. Dans le football et dans notre équipe, c’est toujours le travail d’équipe qui reste le plus important, a-t-il ainsi souligné. C’est le collectif et on sait tous que dans le football, c’est comme ça. Après, on a des grands joueurs comme Kylian, Ney, Icardi et c’est eux qui peuvent nous débloquer dans des matches compliqués."