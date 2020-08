PSG : Kimpembe a la « rage d'avoir été si près »

10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe là et battus par un but de mon frère ...

Général, je suis fier de toi.

Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner.

⚔️🔴🔵 #LAFORCE pic.twitter.com/sJRKOxWQJ1

— Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) August 24, 2020

Le défenseur central parisien n'a pas pu cacher sa déception au lendemain de la finale perdue face au Bayern Munich (0-1). Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce lundi en début d'après-midi, l'international français (9 sélections) a fait part de sa déception.Si le PSG a enfin rompu la malédiction à travers leur parcours en C1, le but salvateur de Kingsley Coman, l'attaquant français formé à Paris, est venu tout de même rendre amer cette défaite.Le défenseur lui, a été plutôt solide, avec de belles lectures de trajectoires et une belle énergie malgré une entame difficile.« Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner », termine le Français. Ce dernier, lié jusqu'en 2024, figure avec le Paris Saint-Germain dans le chapeau 1 de la prochaine campagne de Ligue des Champions pour enfin espérer toucher ce rêve ultime.