PSG : Insulté sur les réseaux, Kehrer a reçu un précieux soutien

Si les réseaux sociaux peuvent parfois être malveillant, voir menaçant, Thilo Kehrer en a fait dernièrement les frais. Le défenseur parisien a été insulté et moqué ces derniers jours par plusieurs internautes à la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions à Munich, contre le Bayern, en raison de ces dernières prestations avec le PSG.

L’international allemand pourrait débuter sur le côté droit de la défense parisienne en l’absence d’Alessandro Florenzi (positif au Covid-19, à l'instar de Marco Verratti) et cela ne plairait pas à certains supporters du club de la capitale. Alors que Kehrer serait touché par ses critiques et en manque de confiance à l'approche de la rencontre, un internaute a décidé de lancer le hashtag #TousAvecKehrer pour soutenir le joueur de 24 ans.

Un hashtag relayé des milliers de fois sur Twitter

https://twitter.com/psgcommunity_/status/1379196183655108609

"Kehrer est actuellement victime de nombreux messages de haine et d’insultes sur les réseaux sociaux. Lui et sa famille le vivent très, très mal, il est profondément touché. Je propose de lancer le #TousAvecKehrer pour lui montrer notre soutien (...) On est allé trop loin les gars je compte sur vous pour lui envoyer des ondes positives", a t-il expliqué dans un message sur Twitter.

Un précieux soutien qui pourrait peut-être pousser Kehrer à faire des miracles face aux bavarois Kingsley Coman et Alphonso Davies sur son couloir droit, mercredi soir (21 heures).