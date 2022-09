Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain est décidé à se séparer de Mauro Icardi. Jusqu'ici pas décidé à s'en aller, l'attaquant argentin est le dernier joueur placé dans le fameux "loft" instauré par Luis Campos. Si Wanda Nara semble tout de même en discussion avec différentes écuries dont Galatasaray et Fenerbahçe, son footballeur de mari demeure parisien et aurait pu postuler à une place dans le groupe enregistré auprès de l'UEFA pour disputer la phase de poules de la Ligue des champions. Il n'en sera rien.



Comme le confirme l'instance européenne de football ce dimanche, pas de Mauro Icardi sur la liste du Paris Saint-Germain. Le club prouve donc une fois encore à son salarié qu'il ne compte pas sur lui. Et c'est un problème de plus pour Icardi qui, s'il veut être sur une autre liste (celle de la sélection argentine pour la Coupe du monde 2022), il lui faudra aller chercher du temps de jeu ailleurs qu'au PSG.

Icardi à Miami

En attendant, tout cela ne semble pas vraiment perturber l'homme de 29 ans qui est actuellement du côté de Miami avec sa compagne et agent pour passer un peu de bon temps. Reste donc à savoir quel est le degré de volonté de Mauro Icardi de quitter son cocon et son confortable salaire parisien.