PSG : Icardi finalement absent contre Leipzig

Alors qu’on pensait sa présence assurée, Mauro Icardi a finalement fait l’impasse sur le rendez-vous de ce mardi en Ligue des Champions entre le PSG et le RB Leipzig. Selon L’Equipe, l’attaquant argentin va rater cette rencontre pour des raisons familiales. Manifestement, son problème de coupe avec Wanda Nara n’est toujours pas réglé et il n’est pas en état mentalement de tenir sa place à l’occasion de cette soirée continentale.

Icardi n’a plus la tête au football

Icardi est confronté à ce souci d'ordre privé depuis vendredi. Cela l’a amené à rater deux séances d’entrainement de suite. Cependant, il était prévu qu’il fasse son retour aujourd’hui et participe normalement à l’opposition contre le RBL. Au final, son absence s’est donc prolongée, sans que l’on sache vraiment si c’est d’un commun accord avec ses dirigeants qu’il a décidé de rester à l’écart, ou s’il a imposé ce choix. Ce rebondissement ne doit faire pas faire plaisir à Mauricio Pochettino, obligé de revoir ses plans au dernier moment et repenser son trio d’attaque. Un trio qui était, pour rappel, déjà privé de Neymar, blessé.