PSG : Hazard sous le charme de Mbappé

Mardi prochain, au stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid et le PSG vont croiser le fer à l’occasion d’une opposition très palpitante. Un duel entre deux grands d’Europe et qui verra de nombreuses stars se produire. Parmi ces vedettes, il y aura notamment deux amis, en l’occurrence Eden Hazard et Kylian Mbappé. Ces deux virtuoses du ballon ont noué une belle relation depuis quelques années et,Le dernier à avoir tressé les éloges de l’autre c’est Hazard. Dans une interview accordée au Parisien à quelques jours du PSG, l’ailier belge a mis le Français sur un piédestal en concédant : « Il a le talent pour lui. Dans quelques années, ce sera sûrement le meilleur joueur du monde. Ce titre, ils sont beaucoup à pouvoir y prétendre. Mais s'il continue comme ça, Kylian sera surtout l'un des plus grands joueurs de l'histoire ».Une perspective qui l’enchante à condition que ça soit Mbappé qui change de club : « Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian (au Real Madrid), j'essayerai. Mais non seulement ce n'est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu'on me demandera mon avis. »