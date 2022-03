Le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se rapproche à grands pas. Prévu le 9 mars prochain, ce choc européen pourrait se disputer sans plusieurs joueurs parisiens. Ce mercredi à l'entraînement, pas moins de quatre joueurs manquaient à l'appel. Le cas d'Achraf Hakimi suscite un peu d'inquiétude.



Déjà absent lors du match face à Saint-Étienne (3-1), l'international marocain se ressent toujours d'une douleur aux quadriceps et n'a toujours pas fait son retour avec le groupe. Il a peu de chances de jouer samedi face à Nice (21h). Par ailleurs, et comme l'indique RMC, le latéral droit parisien n'est pas le seul à manquer à l'appel puisque Leandro Paredes et Ander Herrera restent hors-course, eux aussi blessés. Quant à Sergio Ramos, il reste fidèle au poste au sein de l'infirmerie parisienne.

La présence de l'international espagnol lors du match au Bernabeu dans une semaine est plus qu'incertaine. Malgré l'optimisme de façade affiché il y a quelques jours par Mauricio Pochettino, les chances de voir Sergio Ramos dans le groupe parisien à l'heure de retrouver le Real Madrid sont pour l'heure quasi nulles.