PSG : Hakimi aborde les critiques contre l'équipe

Bruges avant de penser à Monaco

. Assuré de participer aux 8èmes de finales de la compétition et de terminer à la deuxième position du groupe A derrière Manchester City, le PSG pourra tout de même avoir l'opportunité de montrer des progrès éventuels dans le jeu. Restant sur deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1, contre Nice (0-0) puis Lens (1-1), le club de la capitale ne suscite pas l'enthousiasme des observateurs depuis le début de la saison, malgré un recrutement important et les arrivées, notamment, de Lionel Messi et Sergio Ramos dans l'effectif.Ce lundi en conférence de presse, Achraf Hakimi a donné son point de vue sur les critiques formulées à l'encontre du PSG, leader du Championnat de France avec 11 points d'avance sur son dauphin, Rennes. L'ancien élément de l'Inter Milan, également arrivé l'été dernier du côté du Parc des Princes, a demandé de la patience.. Il faut d’abord bien s’entendre et mettre en pratique les consignes de l’entraîneur, et cela viendra petit à petit. On va s’améliorer et on prendra plus de plaisir", a-t-il indiqué.Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Ligue 1, Hakimi a affirmé son ambition de gagner le match, sans pour autant le considérer comme une revanche après le match nul entre les deux formations, le 15 septembre dernier en Belgique (1-1).J’avais déjà joué contre Bruges avec Dortmund, et il est vrai que c’est une très bonne équipe, avec de bons joueurs. Elle a été très forte chez elle et mardi, ce sera pareil. Ils voudront montrer la même qualité. Le match face à Monaco ? (dimanche en Ligue 1, ndlr). Je ne pense qu’à celui de mardi. On verra ensuite pour celui du week-end", a-t-il expliqué.