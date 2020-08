PSG : Gueye très incertain pour Leipzig

Alerte musculaire samedi à l’entrainement pour Gueye

Le grand match, c’est pour dans 48 heures. Mardi soir, le Paris-SG disputera les demi-finales de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig à Lisbonne. La première demie du club parisien depuis 25 ans et le revers encaissé au Parc des Princes devant l’AC Milan (0-1, but de Boban à la 89eme minute) en 1995. Plusieurs échecs en quarts, plusieurs en huitièmes, et voilà enfin le club de la Capitale en lice pour rallier la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.Après avoir sorti le Borussia Dortmund en mars en huitièmes de finale avant la longue interruption due à la pandémie de coronavirus, le Paris-Saint-Germain a pris le meilleur sur l’Atalanta Bergame en se faisant de grosses frayeurs, mardi dernier. Menés à l’heure de jeu après une belle frappe enroulée du pied gauche signée Pasalic, les hommes de Thomas Tuchel se sont rebellés dans les derniers instants de ce quart de finale disputé sur un match sec en cette année 2020 si particulière. Marquinhos a égalisé à la 90eme puis Choupo-Moting a propulsé le PSG dans le dernier carré trois minutes plus tard (2-1).Malheureusement, durant la rencontre, Keylor Navas s’est blessé. Remplacé par Sergio Rico, le gardien costaricain a sérieusement été touché à la cuisse droite. Son forfait pour la demi-finale a été officialisé dimanche soir par le club de la Capitale. Son retour progressif sur le terrain est envisagé jeudi. Le PSG a également communiqué une autre mauvaise nouvelle. Titulaire face à l’Atalanta Bergame, Idrissa Gueye est « très incertain » pour la rencontre contre Leipzig. Le milieu de terrain sénégalais a ressenti une alerte musculaire samedi à l’entrainement. Touché au mollet, Marco Verratti a lui repris une partie de l’entraînement avec le groupe, dimanche. Quant à Thiago Silva, il devrait retrouver sa place en défense centrale. Le Brésilien a en effet repris l’entraînement collectif. Enfin, Layvin Kurzawa a retrouvé ses coéquipiers samedi.