Ce jeudi, Nasser Al-Khelaifi était présent à Istanbul afin d’assister au tirage au sort de la Ligue des Champions. A l’issue de cet évènement, le président parisien a eu le temps de lâcher quelques mots à propos de l’entame de saison que vient de réaliser son équipe. Neymar et ses coéquipiers ont démarré l’exercice tambour battant, effaçant d'emblée quelques records historiques, et le dirigeant qatari n’a pas manqué de les saluer pour ces efforts.

Al-Khelaifi a remarqué un changement

Au micro de la chaine L’Equipe, NAK a tenu même à mettre l’accent sur le changement qu’il y a dans le jeu et dont Christophe Galtier en est en grande partie responsable. « Dans l’attitude de l’équipe, dans le style de jeu. On joue au foot, vraiment, quelque chose a changé, c’est sûr », a-t-il confié avec fierté. Des compliments auquel l’entraineur des champions de France ne sera certainement pas insensible.



Le patron parisien est satisfait par rapport à ce que son équipe montre. Néanmoins, il sait que la vérité d’un début de saison est rarement celle du printemps. C’est pourquoi il n’a pas manqué de mettre en garde ses hommes et les inviter à ne pas se relâcher. « Ce n’est que le début, a-t-il poursuivi. On a beaucoup de travail à faire, encore. C’est seulement trois matches, la saison est très longue ».