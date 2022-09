PSG : Galtier et Mbappé pointent les "lacunes" de l'équipe

Galtier "regrette" sa mauvaise blague sur le char à voile

: "On est content. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri en fin de première mi-temps. Je pense qu'on a réalisé l'essentiel en repartant avec la victoire. On sait ce qu'on doit travailler,Défensivement, je pense que quand on a des temps faibles, ils ne doivent pas être trop faibles, il ne faut pas qu'on évolue trop bas. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est en danger.J'ai un nouveau rôle dans cette équipe,(Messi)donc j'essaie de m'adapter du mieux que je peux à ce nouveau rôle et essayer d'être toujours décisif.": "On est déçu. On a trop laissé jouer le PSG dans les 20 premières minutes de la première période, on a été trop timorés. Lors de la seconde période on a montré un autre visage, on a montré du caractère aussi. On aurait pu revenir au score malheureusement cela n'a pas été le cas mais vraiment il y a eu 2 mi-temps différentes, trop différentes et ce n'est pas normal.forcément mais c'est de bon augure pour la suite avec ce qu'on a montré en seconde période.": "On a fait une super première mi-temps même si on a concédé une grosse occasion sur un centre. La première période a été d'un bon niveau sur un plan technique, sur un plan de l'intensité. Évidemment, on a marqué 2 beaux buts, avec des situations.La deuxième a été un peu plus difficile. On connaît l'importance de ce troisième but, si il est pour vous le match semble plié et là ça a redonné de l'espoir (à la Juve). Mon homologue a mis plus de valeur athlétique et il a fallu beaucoup de courage, d'abnégation à mes défenseurs pour ne pas concéder le deuxième but. Si on avait eu un peu plus de réussite je pense qu'on aurait pu marquer le troisième mais vous savez quelqu'un m'a affirmé dans le vestiaire qu'il était très difficile de changer l'histoire. On avait jamais battu la Juventus et qu'on le veuille ou non, il y a toujours cette crainte que le sort s'acharne sur nous.(Sur les lacunes décrites par Mbappé, et le cas des temps faibles trop faibles) "On a un jeu très dynamique, porté vers l'avant. Il aurait fallu mettre le pied sur le ballon dans des moments difficiles. Il y a eu cette envie d'aller marquer ce troisième but qui aurait été synonyme d'une victoire un peu moins difficile mais oui,(Sur ses propos concernant le "char à voile") Je le regrette. Aujourd'hui on ne peut pas faire de l'humour. C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi je suis concerné sur les problèmes de climat, ceux de notre planète.J'ai des joueurs qui font très attention au climat. J'ai des joueurs sérieux. On est un club qui fait attention. A Lille, on a fait 2h45 de bus pour faire le retour, on est conscient des enjeux qu'il y a sur le plan climatique. Je le regrette mais quand même,