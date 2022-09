A son arrivée au PSG, Christophe Galtier avait promis de la rigueur et aussi beaucoup d’exigence de la part de ses joueurs. Au bout de quelques mois passés au club, il semblerait que le coach français se heurte aux mêmes problèmes que son prédécesseur. Et parmi ceux, cette incapacité de pouvoir convaincre son trio de devant de devoir défendre pour le bien du collectif.

Le 3-4-3 conservé à cause de la MNM

Mercredi dernier, lors du match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haifa (3-1), l’équipe de la capitale française a longtemps semblé coupée en deux à cause du gout modéré de la MNM pour les tâches défensives. Elle s’en est finalement sortie miraculeusement, grâce justement au talent de cette triplette, mais le constat selon lequel ce Paris ne défend pas assez est bien là. Et cela inquiète en prévision de la suite de la saison, et en particulier pour les matches couperets de la C1.



Aujourd’hui, et quoi qu’il en dise lors de ses sorties médiatiques, Galtier a du mal à apprivoiser ses vedettes et leur faire comprendre qu’ils doivent se sacrifier pour le collectif. Selon une information de l’Equipe, il refuse même de passer à un système en 4-3-3 parce que cela conduirait les Messi, Neymar et Mbappé à revenir encore plus pour prêter main forte à leurs coéquipiers. « Gallette » est donc impuissant face à ces starlettes et on ne peut pas dire que ce n’était pas prévisible.