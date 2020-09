PSG : Florenzi fan de Neymar

Recruté en provenance de l'AS Roma, Alessandro Florenzi ne manque pas d'ambition pour son aventure du côté du PSG. L'Italien s'est confié dans un entretien accordé à Téléfoot, ce dimanche.



Il a notamment fixé une grande ambition pour la Ligue des Champions, alors que le club francilien s'était incliné face au Bayern Munich, en août dernier à Lisbonne (1-0). "Quand j’ai appris l’intérêt du PSG, je n’ai pas hésité, c’est une des meilleures équipes du monde. Même sans l’appel de Leo (Leonardo, ndlr) je serai venu. Nous ne sommes pas la seule équipe à vouloir remporter la Ligue des Champions, mais on va tout faire pour", a-t-il indiqué.

Florenzi fan de Neymar

Il est également revenu sur la défaite face à l'OM lors du Classique (0-1), suivant la même ligne que son coach, Thomas Tuchel, qui avait indiqué que l'équipe phocéenne avait pu bénéficier de "toute la chance du monde". "Marseille ? Ils n’ont eu qu’une demi-occasion et ils ont su mettre un but, alors que Paris a dominé pendant 90 minutes", a expliqué Florenzi.



Enfin, il a fait l'éloge de Neymar, son nouveau partenaire. "On a hâte d’avoir Neymar avec nous sur le terrain. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde, comme il y en a beaucoup à Paris. Plus on en aura, plus ce sera facile de gagner des matchs", a commenté l'ancien élément de la Roma.