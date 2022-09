PSG : Fin d'une folle série pour Messi

2014 - Lionel Messi a été remplacé lors d’un match de Ligue des Champions pour la 1ère fois depuis le 21 octobre 2014, soit la fin d’une série de 63 titularisations dans la compétition tout en jouant les 90 minutes à chaque fois. Inhabituel. #PSGJuve #PSGJUV pic.twitter.com/JTwIx9iaAs

— OptaJean (@OptaJean) September 6, 2022

. Il n'a pas forcément affiché un grand sourire au moment de céder sa place à Carlos Soler à la 85ème de l'opposition face à la Juventus Turin et dans son monde à lui, la réaction peut sans doute s'entendre. Christophe Galtier se trouve devant une logique de rotation nécessaire face au calendrier démentiel imposé au club de la capitale et le natif de Marseille n'a pas hésité à prendre une décision rare en remplaçant le numéro 30 du PSG.Depuis presque 8 ans, Lionel Messi n'avait jamais été remplacé dans une rencontre de la reine des compétitions de clubs.. Inhabituel", informe OptaJean. La saison dernière, Messi avait également eu droit à un changement encore plus précoce dans une rencontre lorsque son compatriote Mauricio Pochettino l'avait remplacé par Achraf Hakimi face à l'OL (en Ligue 1) lors de la 76ème minute. Un changement qui avait alors suscité une moue du joueur envers son entraîneur et une polémique importante sur le fait de sortir un élément d'une telle dimension.Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 depuis l'entame de la saison, Lionel Messi totalise 125 réalisations en Ligue des Champions.et un sacre obtenu avec le FC Barcelone face à la Juventus Turin à Berlin (3-1). Cette saison, le natif de Rosario tentera d'ajouter une éventuelle 5ème C1 à son palmarès personnel pour rejoindre son éternel rival, Cristiano Ronaldo, qui ne dispute pas la compétition dont il est le meilleur buteur (140 buts).